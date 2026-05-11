Лента «Газа: Врачи под атакой» рассказывает об ударах Израиля по больницам в Газе и палестинских медработниках

Документальный фильм о Газе, который BBC отказалась показывать, удостоен премии BAFTA Лента «Газа: Врачи под атакой» рассказывает об ударах Израиля по больницам в Газе и палестинских медработниках

Документальный фильм «Газа: Врачи под атакой», рассказывающий об ударах Израиля по больницам в Газе и палестинских медицинских работниках, получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (British Academy of Film and Television Arts, BAFTA).

Фильм был снят для BBC, однако вещатель отказался его показывать. Впоследствии, в прошлом году, ленту продемонстрировал телеканал Channel 4. Документальная лента о Газе была удостоена премии BAFTA TV Awards в номинации «Лучшая текущая программа».

Создатели фильма в своих выступлениях на церемонии награждения подчеркнули, что BBC, принявшая решение не показывать проект, занимается цензурой.

Журналистка и ведущая Рамита Наваи, получая награду, напомнила, что BBC финансировала производство документального фильма, но отказалась от его показа. «Таковы результаты расследования, которое BBC профинансировала, но отказалась показывать. Мы не согласились на замалчивание и цензуру. Благодарим Channel 4 за то, что показал этот фильм»,- сказала она.

Наваи также отметила, что в Газе убиты более 1700 палестинских врачей и медицинских работников, еще более 400 находятся под стражей. Она заявила, что посвящает эту награду палестинским медицинским работникам, удерживаемым в израильских тюрьмах.

Бен де Пир, основатель продюсерской компании «Basement Films», создавшей документальный фильм, также подверг критике BBC. «Раз вы отказались показывать наш фильм, не удалите ли и нас сегодня из зала, где сегодня проходит церемония вручения наград BAFTA?» — спросил он.

BBC транслировала церемонию вручения премий BAFTA на канале BBC One с задержкой примерно в два часа.

В документальном фильме рассказывается об атаках на систему здравоохранения во время геноцида Израиля в Газе, а также приводятся свидетельства палестинских медицинских работников.

BBC отменила показ документального фильма

Британская вещательная корпорация BBC 20 июня 2025 года объявила об отмене показа документального фильма «Газа: Врачи под атакой», посвященного медицинским работникам в Газе, сославшись на «опасения по поводу принципа беспристрастности».

В корпорации отметили, что документальный фильм, заказанный студии «Basement Films» и запланированный к показу в феврале прошлого года, «не соответствует стандартам беспристрастности общественного вещателя».

Также отмечалось, что британский вещатель передал права на фильм продюсерской компании. «Basement Films» в ответ заявила, что фильм не менее шести раз получал дату выхода в эфир и прошел всестороннюю проверку. Основатель продюсерской компании Бен де Пир обвинил BBC в том, что корпорация препятствует журналистике и заставляет замолкать голоса.

Документальный фильм, изначально заказанный BBC, но не показанный ею, впоследствии был приобретен и показан телеканалом Channel 4.​​​​​​​

