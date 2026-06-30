В Венесуэле, где в результате стихийного бедствия погибли более 1700 человек, спутники NASA зафиксировали масштабные разрушения

Доклад исследователей по Венесуэле: землетрясение затронуло 58 870 человек В Венесуэле, где в результате стихийного бедствия погибли более 1700 человек, спутники NASA зафиксировали масштабные разрушения

В результате землетрясений в Венесуэле были повреждены или разрушены более 58 тысяч зданий. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Исследователи NASA проанализировали актуальные радиолокационные данные, полученные 25 июня со спутника Sentinel-1, который эксплуатируется Европейским космическим агентством (ESA), над районом бедствия.

В рамках исследования радиолокационные снимки, сделанные после землетрясения, сравнили с 65 различными эталонными изображениями за последний год.

Согласно спутниковым данным, в результате землетрясений в Венесуэле были повреждены или разрушены 58 870 зданий.

В заявлении NASA по этому поводу отмечается, что спутники агентства напрямую помогают работе в регионе.

«Спутники оказывают критически важную поддержку, обеспечивая оперативные изображения и поток данных, чтобы помочь наземным группам оценить последствия землетрясения и координировать работы по реагированию», - говорится в сообщении.

В Венесуэле произошли два мощных землетрясения

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

В результате землетрясений погибли 1719 человек, еще 5034 получили ранения.

Программа развития ООН (UNDP) в заявлении от 26 июня оценила стоимость прямого физического ущерба, вызванного землетрясениями, в 6,7 миллиарда долларов.

После землетрясений число людей, о пропаже которых сообщили их родственники, по состоянию на 27 июня превысило 68 тысяч.

В стране продолжаются поисково-спасательные работы. Есть опасения, что число погибших и пострадавших может увеличиться.