Доклад исследователей по Венесуэле: землетрясение затронуло 58 870 человек

Nuri Aydın, Marina Mussa
30 Июня 2026•Обновить: 30 Июня 2026
В результате землетрясений в Венесуэле были повреждены или разрушены более 58 тысяч зданий. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Исследователи NASA проанализировали актуальные радиолокационные данные, полученные 25 июня со спутника Sentinel-1, который эксплуатируется Европейским космическим агентством (ESA), над районом бедствия.
В рамках исследования радиолокационные снимки, сделанные после землетрясения, сравнили с 65 различными эталонными изображениями за последний год.
Согласно спутниковым данным, в результате землетрясений в Венесуэле были повреждены или разрушены 58 870 зданий.
В заявлении NASA по этому поводу отмечается, что спутники агентства напрямую помогают работе в регионе.
«Спутники оказывают критически важную поддержку, обеспечивая оперативные изображения и поток данных, чтобы помочь наземным группам оценить последствия землетрясения и координировать работы по реагированию», - говорится в сообщении.
В Венесуэле произошли два мощных землетрясения
Геологическая служба США (USGS) сообщила, что 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.
В результате землетрясений погибли 1719 человек, еще 5034 получили ранения.
Программа развития ООН (UNDP) в заявлении от 26 июня оценила стоимость прямого физического ущерба, вызванного землетрясениями, в 6,7 миллиарда долларов.
После землетрясений число людей, о пропаже которых сообщили их родственники, по состоянию на 27 июня превысило 68 тысяч.
В стране продолжаются поисково-спасательные работы. Есть опасения, что число погибших и пострадавших может увеличиться.