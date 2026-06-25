В Европе, которая до сих пор практически не подвергалась прямому воздействию ураганов, тропические системы все чаще становятся причиной сильных ливней, наводнений и разрушительных ветров

Доклад: Европа становится зоной повышенного риска для путешествий из-за экстремальных погодных явлений В Европе, которая до сих пор практически не подвергалась прямому воздействию ураганов, тропические системы все чаще становятся причиной сильных ливней, наводнений и разрушительных ветров

Европа становится регионом повышенного риска для путешествий из-за учащения экстремальных погодных явлений. Об этом говорится в совместном докладе шведской платформы по безопасности путешествий Safeture и компании Riskline, специализирующейся на анализе рисков для путешественников.

Согласно докладу Hurricane Informer 2026, такие экстремальные погодные явления, как сильные штормы, ураганы и тайфуны, все чаще возникают не только в традиционно подверженных им регионах, таких как Карибский бассейн и Азия, но и в Европе и Средиземноморье, которые ранее считались относительно безопасными.

Согласно докладу, изменение климатических условий и повышение температуры морской воды увеличивают вероятность возникновения тропических и внетропических штормов за пределами их традиционных зон формирования. Отмечается, что в Европе, которая до сих пор практически не подвергалась прямому воздействию ураганов, тропические системы все чаще становятся причиной сильных ливней, наводнений и разрушительных ветров.

Авторы напоминают, что штормы Amy и Benjamin, обрушившиеся на Европу в октябре 2025 года, а также штормы Goretti и Leonardo в начале 2026 года причинили серьезный ущерб автомобильному и воздушному сообщению в странах Южной и Западной Европы.

Директор по продажам Safeture Марсель Брандт, комментируя выводы доклада, заявил, что экстремальные погодные явления становятся глобальным риском для путешествий даже в тех регионах, которые ранее не ассоциировались с подобными угрозами.

По его словам, на фоне роста рисков поездок в Европу готовность к чрезвычайным ситуациям и возможность оперативно получать достоверную информацию приобретают решающее значение для безопасности путешественников.

Европа находится под воздействием волны жары



Волна экстремальной жары уже около десяти дней охватывает европейские страны. Наиболее серьезно пострадали Франция, Испания и Италия, где зафиксированы рекордно высокие температуры.

Во Франции в 72 департаментах объявлен красный уровень погодной опасности. Около 14 тысяч школ временно прекратили занятия либо изменили расписание. С 18 июня в стране более 40 человек утонули, пытаясь спастись от жары. Кроме того, отмечен рост числа смертей, связанных с высокими температурами.

В Испании во время первой летней волны жары температура воздуха в отдельных городах достигала 44–45 градусов.

В Италии красный уровень погодной опасности объявлен во многих городах страны.