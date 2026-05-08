Докладчики ООН: Израиль должен немедленно освободить задержанных активистов «Глобального флота Сумуд» Задержание активистов является незаконным как с точки зрения условий задержания, так и с точки зрения предъявленных им обвинений - считают авторы заявления

Специальные докладчики Организации Объединенных Наций (ООН) призвали Израиль немедленно освободить активистов Сейфа Абу Кишка и Тьяго Авилу, задержанных после нападения на «Глобальный флот Сумуд».

Специальные докладчики ООН выступили с письменным заявлением по данному вопросу.

В заявлении, в котором подчеркивается, что «Глобальный флот Сумуд» вышел в море с целью прорвать блокаду Газы, осуждаются нападения Израиля на гражданских лиц, стремящихся доставить столь необходимую гуманитарную помощь.

«Мы требуем немедленного освобождения активистов «Глобального флота Сумуд», незаконно задержанных в международных водах. Мы серьезно обеспокоены их задержанием в международных водах и сообщениями о жестоком обращении с этими активистами», - отмечается в документе.

Нападение на гражданский флот, выполнявший мирную и исключительно гуманитарную миссию по доставке жизненно важных грузов палестинскому народу, является еще одним доказательством того, что Израиль полон решимости продолжать свою геноцидную политику, направленную на уничтожение населения Газы любыми средствами; при этом подчеркивается, что эти действия являются явным нарушением международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву.

«Несмотря на то, что флот находился в зоне поиска и спасения, греческие службы береговой охраны не ответили на неоднократные просьбы экипажа флота о помощи и позволили израильским силам вмешаться. То, что Израиль смог так легко осуществить эти действия, вызывает опасения относительно возможного соучастия европейских правительств».

По мнению докладчиков, задержание активистов является незаконным как с точки зрения условий задержания, так и с точки зрения предъявленных им обвинений, и содержится требование немедленно освободить всех, кто был задержан произвольно.

Сейф Абу Кишк и Тьяго Авила, которых Израиль задержал в рамках операции «Глобальный флот Сумуд» и не освободил, а насильно доставил в страну, подверглись жестоким физическим пыткам.

Специальные докладчики ООН

Специальные докладчики ООН известны как часть процесса, известного как «специальные механизмы Совета по правам человека».

Независимые специальные механизмы в системе прав человека ООН представляют собой независимые механизмы сбора информации и мониторинга, занимающиеся ситуацией в конкретной стране или тематическими проблемами в любой точке мира.

Эксперты специальных механизмов, не входящих в состав организации, работают на добровольной основе и независимо.