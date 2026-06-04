«Постоянно идет диалог, потому что американская сторона пытается способствовать миру, американская сторона озвучивает украинской стороне, что необходимо встать на путь мира, а не постоянно провокации и конфронтации», - глава РФПИ

Дмитриев сообщил о проведении разговора с Уиткоффом и Кушнером 3 июня «Постоянно идет диалог, потому что американская сторона пытается способствовать миру, американская сторона озвучивает украинской стороне, что необходимо встать на путь мира, а не постоянно провокации и конфронтации», - глава РФПИ

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о проведении 3 июня телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом Дмитриев сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Буквально вчера еще мы говорили по телефону и с Уиткоффом, и с Джаредом Кушнером. Постоянно идет диалог, потому что американская сторона пытается способствовать миру, американская сторона озвучивает украинской стороне, что необходимо встать на путь мира, а не постоянно провокации и конфронтации», - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам главы РФПИ, темой разговора было экономическое взаимодействие. «Мы видим, что есть много совместных экономических инициатив, которые мы можем реализовать. И мы их активно готовим. И, соответственно, готовим к тому, что совместно можем инвестировать с США в различные проекты, которые полезны и для России, и для Соединенных Штатов. В том числе на территории России», - отметил он.