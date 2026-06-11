«Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча», - глава РФПИ

Дмитриев: в июне состоится регулярная встреча с Уиткоффом и Кушнером «Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча», - глава РФПИ

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что следующая встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером состоится в июне.

«Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча», - сказал Дмитриев в интервью газете Berliner Zeitung.

По словам главы РФПИ, он находится «в постоянном контакте» с американскими переговорщиками.

Дмитриев отметил, что политики, дипломаты и политические представители должны играть ключевую роль в обеспечении мира во всем мире.



«Однако бизнесмены и экономисты из всех стран также могут сыграть конструктивную роль, развивая экономическое сотрудничество и раскрывая потенциал совместного процветания государств», - сказал глава РФПИ, отвечая на вопрос, смогут ли такие предприниматели, как он, Уиткофф и Кушнер, «спасти мир» и сделать то, что оказалось не под силу политикам.

Кроме того, Дмитриев выразил надежду на то, что Европа займет «более реалистичную» позицию в вопросе урегулирования конфликта в Украине.

«Позиция России ясна и последовательна. Мы рады, что европейская позиция меняется, потому что раньше она была нереалистичной. И я надеюсь, что Европа станет более реалистичной», - сказал он.

Глава РФПИ также заявил, что «Германия и Россия вместе могли бы сформировать одну из мощнейших экономических сил, которая когда-либо существовала в мире» в случае совместного сотрудничества.

«Считаем, что для обеих стран, Германии и России, будет выгодно, если мы начнем восстанавливать связи», - добавил он.