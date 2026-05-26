Бортников отметил, что эскалация конфликта вокруг Ирана грозит дестабилизацией всего исламского мира, что отразится и на безопасности стран СНГ

Директор ФСБ РФ назвал тревожным сигналом убийство руководства Ирана с помощью видеосистем Бортников отметил, что эскалация конфликта вокруг Ирана грозит дестабилизацией всего исламского мира, что отразится и на безопасности стран СНГ

Директор ФСБ России Александр Бортников назвал тревожным сигналом использование заложенных программ в системах видеомониторинга в Тегеране для ликвидации руководства Ирана.

"Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены в том числе через программные "закладки" в системах видеомониторинга в Тегеране", - заявил он на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств - участников СНГ.

По его словам, зависимость от западных технологических платформ "создает существенные уязвимости перед кибератаками со стороны спецслужб ведущих стран НАТО и их союзников".

Бортников отметил, что эскалация конфликта вокруг Ирана грозит дестабилизацией всего исламского мира, что отразится и на безопасности стран СНГ.

"Без сомнений, эскалация иранского конфликта, вовлечение в него все большего числа сторон ведут к обострению межрелигиозных и межэтнических отношений, угрожая дестабилизацией всего исламского мира. Последствия расшатывания ситуации на Ближнем Востоке самым непосредственным образом отразятся на безопасности стран Содружества", - заявил глава ФСБ.

Он отметил, что зачастую спровоцированные вмешательством Запада кризисы выходят далеко за пределы границ конкретных государств. "Риски развития ситуации по такому сценарию сегодня несет вооруженный конфликт США и Израиля с Ираном", - подчеркнул Бортников.

Он также назвал непростым обстановку на внешних рубежах СНГ и внутри Содружества.



"Под лживые обещания скорого принятия в ЕС страну превратили в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России. По сути, в полигон по испытанию новых видов вооружения, обучения военных систем искусственного интеллекта, отработки новых форм и методов войны под "чужим флагом", - заявил Бортников.

Он также добавил, что "под плотной опекой Запада Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества".

"Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов", - подчеркнул он.