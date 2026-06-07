Джеймс Родригес ответил на критику после истории с дочерью президента Колумбии Футболист пообещал исполнить мечту Антонеллы Петро и поблагодарил ее за поддержку сборной

Игрок сборной Колумбии по футболу Джеймс Родригес, подвергшийся критике из-за утверждений о том, что он проигнорировал просьбу 17-летней Антонеллы Петро, дочери президента страны Густаво Петро, сфотографироваться с ним, выступил с заявлением.

Президент Петро и его дочь Антонелла приняли участие в церемонии проводов сборной Колумбии перед чемпионатом мира, которая состоялась в международном аэропорту Эль-Дорадо в Боготе.

Во время вручения подарков игрокам капитан сборной Джеймс Родригес, как утверждали некоторые пользователи соцсетей, не отреагировал на просьбу Антонеллы сфотографироваться. После публикации видеозаписи в социальных сетях вокруг инцидента разгорелась дискуссия.

Часть пользователей раскритиковала футболиста, заявив, что он проигнорировал просьбу дочери президента, тогда как другие отметили, что кадры были вырваны из контекста.

Сама Антонелла опубликовала видеообращение, в котором выступила против критики в адрес Родригеса и призвала поддерживать национальную сборную «от всего сердца».

По ее словам, Джеймс является ее кумиром с детства.

«Первый гол, который я праздновала в своей жизни, был твоим, Джеймс. Я никогда не забуду тот удар с лета по воротам Уругвая на чемпионате мира 2014 года. В детстве я написала тебе много писем. Мы должны поддерживать нашу сборную в единстве. На поле мы все — одна страна. Здесь мы все ждем вас с распростертыми объятиями. Надеюсь, однажды моя мечта сфотографироваться с тобой сбудется. Я очень люблю вас всех», — сказала Антонелла.

Родригес в ответ отметил Антонеллу в публикации в соцсети американской компании X и написал: «Антонелла, эта фотография скоро будет сделана. Более того, я готов подарить тебе свою футболку. Просто скажи, куда ее отправить. Большое спасибо за поддержку, которую ты оказываешь мне и всем моим партнерам по команде. Всему свое время, и сейчас время объединиться ради нашей сборной на чемпионате мира. До скорой встречи».

Президент Колумбии Густаво Петро также поблагодарил Родригеса в соцсети американской компании X за такой жест и его отношение к ситуации.