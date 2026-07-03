Вице-президент Турции заявил о готовности Анкары содействовать укреплению мира, стабильности и нормализации ситуации в регионе

Джевдет Йылмаз встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране Вице-президент Турции заявил о готовности Анкары содействовать укреплению мира, стабильности и нормализации ситуации в регионе

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом во дворце Саадабад в Тегеране.

Йылмаз, прибывший в Иран для участия в государственной церемонии, организованной в память о бывшем лидере Ирана Али Хаменеи, погибшем в результате атак США и Израиля, сообщил о встрече с Пезешкианом в публикации на своей странице в социальной сети американской компании X.

«Мы искренне разделяем боль братского иранского народа, пережившего тяжелые события последнего времени. Турция продолжит вносить вклад в усилия, направленные на обеспечение прочного мира и стабильности в нашем регионе, укрепление каналов диалога и поддержку процесса нормализации после войны», — написал Йылмаз.

Он также отметил, что Турция намерена продолжать совместную работу с иранской стороной по дальнейшему развитию двусторонних отношений, прежде всего в сферах экономики, торговли, энергетики и транспорта.

«Благодарю господина президента за теплый прием. Еще раз прошу Всевышнего даровать милость всем нашим иранским братьям, ушедшим из жизни, прежде всего Верховному руководителю революции Али Хаменеи, а государству Иран и дружественному братскому иранскому народу выражаю искренние соболезнования и желаю терпения», — отметил Йылмаз.