Объем доходов федерального бюджета в январе-мае 2026 года составил 14, 781 трлн рублей, что на 0,3% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года, - Минфин РФ

Дефицит федерального бюджета РФ превысил 6 трлн рублей Объем доходов федерального бюджета в январе-мае 2026 года составил 14, 781 трлн рублей, что на 0,3% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года, - Минфин РФ

По итогам января-мая 2026 года федеральный бюджет РФ сложился с дефицитом в размере 6, 01 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов России.

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-мае 2026 года составил 14, 781 трлн рублей, что на 0,3% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года, - следует из публикации.

При этом объем расходов федерального бюджета РФ по итогам января-мая 2026 года составил 20, 791 трлн рублей, что выше показателей предыдущего года на 17%.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в январе-мае составили 11, 804 трлн рублей и увеличились на 12,4%, тогда как нефтегазовые доходы сократились на 29,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 2,977 трлн рублей, что ниже их базового размера за этот период, преимущественно из-за снижения цен на нефть в начале года.

Бюджетные расходы в России значительно выросли в последние годы, в частности, за счет инвестиций в оборонную промышленность.

Санкции, направленные против российского энергетического сектора, в свою очередь, привели к тому, что страна потеряла значительную часть европейского рынка нефти и природного газа.