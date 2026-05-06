Депутат парламента Армении: Ереван готов к полной нормализации отношений с Анкарой

Председатель Постоянной комиссии по международным отношениям парламента Армении, депутат Саргис Ханданян, отметив, что в процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией достигнуты значительные успехи, заявил: «Правительство и народ Армении готовы к полной нормализации отношений».

Ханданян, участвовавший в форуме «Ереванский диалог 2026», прошедшем в столице Армении Ереване под лозунгом «Пройти сквозь бури», поделился своими мнениями с корреспондентом «Анадолу».

Политик отметил, что процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией, начавшийся несколько лет назад, продвигается успешно и в этом направлении достигнуты значительные успехи.

Ссылаясь на визит вице-президента Джевдета Йылмаза в Армению 4 мая и визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию в июне 2025 года, он сообщил, что политический диалог и взаимодействие между сторонами продолжаются в позитивном ключе.

Председатель комиссии отметил, что подписание протокола о восстановлении моста Ани, расположенного на историческом Шелковом пути между двумя странами, а также запуск прямых рейсов между Ереваном и Стамбулом являются важными шагами в этом процессе.

Говоря о полной нормализации отношений между Арменией и Турцией, Ханданян отметил: «Правительство и народ Армении готовы к полной нормализации. Мы также ожидаем от турецкого правительства установления дипломатических отношений и открытия границы с Арменией».

Он сообщил, что в прошлом на повестку дня выносился вопрос о соглашении об открытии границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов, однако эта мера пока не была реализована.

Отметив, что политический диалог между двумя странами продвигается успешно, Ханданян добавил: «Я считаю, что благодаря очень успешному политическому взаимодействию и диалогу между Арменией и Турцией обе стороны готовы к полной нормализации отношений, то есть к открытию границы для всех граждан и всех людей».

Ханданян заявил, что ожидает, что внешнеполитический курс нынешнего правительства сохранится и после парламентских выборов в Армении, которые состоятся 7 июня: «Стабильность, мир и региональное сотрудничество — это то, к чему мы стремимся. И под словом «мы» я имею в виду также народ Армении. По моему мнению, после выборов в вопросе нормализации отношений с Турцией не произойдет каких-либо существенных изменений».

Отношения Армении и ЕС

Саргис Ханданян также коснулся внешней политики Армении, проводимой в последние годы: «У нас очень прочные и все более углубляющиеся отношения с Европейским союзом (ЕС). Мы стремимся к более активному взаимодействию с ЕС. Для нас очень важно иметь хорошие отношения в политическом плане».

Отметив, что ЕС оказывает Армении значительную поддержку в различных реформах и по некоторым вопросам безопасности, Ханданян отметил, что между Арменией и ЕС существует большой потенциал в плане экономического сотрудничества.

По его словам, народ Армении высоко ценит сближение с ЕС. Это одновременно является своего рода требованием общественности.