Депутаты парламента Казахстана одобрили закон «О Президенте Республики Казахстан»

Депутаты парламента Казахстана одобрили в первом чтении проект Конституционного закона «О Президенте Республики Казахстан», передает Kazinform в пятницу, 8 мая.

В ходе совместного заседания документ представил министр юстиции Ерлан Сарсембаев. По его словам, проект закона последовательно реализует новую конституционную архитектуру государственной власти.

Законопроект носит комплексный характер и состоит из восьми глав и 43 статей, систематизируя правовое регулирование.

Глава 1 раскрывает статус президента Казахстана, включая вопросы вступления его в должность, срок полномочий и ограничения, связанные с пребыванием в должности президента.

Положения, касающиеся порядка выборов президента, сроков принесения присяги, а также сроков полномочий уточнены с учетом отказа от института внеочередных выборов. «Хочу отметить, что введенные в 2022 году концептуальные положения, направленные на отход от суперпрезидентской формы правления, остаются неизменными. Речь идет об однократном семилетнем сроке президентства, ограничениях для близких родственников Президента и его беспартийности», — сказал Ерлан Сарсембаев.

Глава 2 в соответствии с Конституцией регламентирует полномочия Президента, касающиеся формирования внешней и внутренней политики, его взаимодействия с Курултаем, Правительством и другими государственным органами, а также кадровых вопросов и нормотворческих функций.

Также вводится отдельная норма, регулирующая полномочия Президента в отношении Уполномоченного по правам человека. «Президент в соответствии с Конституцией назначает омбудсмена и заслушивает его ежегодный доклад, что усиливает институциональные гарантии защиты прав и свобод граждан», — подчеркнул министр.

Ключевой новеллой проекта Конституционного закона является реализация введенного на конституционном уровне нового института — вице-президента Казахстана. Он направлен на повышение устойчивости системы государственного управления и обеспечение непрерывности функционирования высших органов власти.

Главой 3 проекта закона устанавливается порядок назначения вице-Президента — президентом с согласия Курултая, а также четкие квалификационные требования к кандидату. Глава 4 проекта Конституционного закона предусматривает возможность издания указов, имеющих силу конституционного закона или закона, в предусмотренных Конституцией случаях

Предлагаемые изменения во главе 5 направлены на институциональную устойчивость высшей государственной власти и согласованность всей системы государственного управления.

Главы 6 и 7 регламентируют вопросы обеспечения деятельности Президента и статус экс-Президентов, положения которых уточнены и приведены в соответствие с новой Конституцией.

