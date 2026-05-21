Депортация черкесов: боль, неутихающая 162 года По неофициальным данным, в течение месяца было депортировано около 1,5 миллиона черкесов

Прошло 162 года со времени депортации черкесского народа с исторических земель на Кавказе. Боль изгнания с родных земель глубоко врезалась в память каждого черкеса.

Начиная с 1556 года, царская Россия на протяжении 308 лет не оставляла попыток завоевания кавказских земель.

Русские войска, которые продвинулись вглубь Кавказских гор, уничтожив оказывавших сопротивление черкесов, заставили сдавшихся либо присоединиться к царской армии, либо эмигрировать.

Начиная с 21 мая 1864 года черкесские общины подвергались депортации в различные части света, в первую очередь в Османское государство.

По неофициальным данным, в течение месяца было депортировано около 1,5 миллиона черкесов. Около 500 тысяч из них погибли от тяжелых условий пути, эпидемий и голода.

Большая часть черкесов были отправлены на кораблях из черноморских портов Анапа, Новороссийск, Гелинджик, Сочи и Адлер.

Большинство из депортированных были поселены в Орду, Самсуне, Токате, Амасье, Синопе, Йозгате, Дюздже, Адапазары и Коджаэли в Анатолии, а некоторые на Ближнем Востоке, в частности в Сирии и Палестине. Со временем депортированные черкесы смешались с местным населением.

Черкесы, которых не удалось депортировать в Османское государство, были расселены в русских казачьих станицах в районе рек Средняя Лаба и Средняя Кубань.

Массовое изгнание черкесов, в котором тысячи людей погибли, даже не добравшись до османских земель, описывается как «одно из самых болезненных событий в истории».

Черкесское изгнание является черным пятном в истории человечества. Эти события каждый год со слезами и грустью отмечается черкесами, живущими в Турции.

Черкесы в Турции организуют различные мероприятия в память об изгнании. Церемонии памяти, во время которых на берегу моря зажигается «Нартский огонь» и вокруг него проводится «Надгробное бдение», заканчиваются произнесением «Клятвы изгнанника».