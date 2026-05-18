Депортация крымских татар: боль трагедии не утихает 82 года

Минуло 82 года с депортации крымских тюрок, когда за одну ночь по приказу Иосифа Сталина с родных земель изгнали целый народ, однако боль от тех трагических событий до сих пор не утихает.

Политика депортации крымских татар началась еще в период правления российской императрицы Екатерины II, начав набирать обороты в период Советского Союза.

В 1774 году Османское государство заключило с Россией Кючук-Кайнарджийский мир, и тем самым утратило контроль над Крымским ханством.

В 1783 году Крымское ханство полностью перешло под контроль Российской империи. Десятки тысяч крымских татар начали массово покидать Крым и переселяться в Анатолию. В Османском государстве нашли пристанище многие крымские татары.

В период Второй мировой войны СССР временно потерял контроль над Крымским полуостровом, а после победы над фашизмом начались преследования крымских татар.

Крымских татар обвинили в поддержке фашистов и под этим надуманным предлогом было принято решение о депортации. Указом лидера Советского Союза Иосифа Сталина крымских татар депортировали в различные регионы Средней Азии.

Процесс депортации начался в 03:00 18 мая 1944 года. В течение 15 минут на площадь согнали около 259 тыс. крымских татар, главным образом стариков, женщин и детей, которых посадили в вагоны для перевозки животных.

Половина депортированных в нечеловеческих условиях крымских татар не доехали до места назначения, скончавшись в пути.

После смерти Сталина в 1954 году был издан указ о передаче Крымского полуострова в состав Украинской ССР.

После аннексии Крыма Россией 21 апреля 2014 года РФ ввела запрет на въезд в Крым большому числу крымскотатарских лидеров.

В частности, запрет на въезд в Крым действует в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Кырымоглу (Джемилева) и других лидеров крымских татар.

Верховный суд РФ признал законным запрет на деятельность Меджлиса крымских татар на территории России. После присоединения полуострова к РФ многие крымские татары были вынуждены покинуть свою родину.

Проживающие в Украине и ведущие борьбу за свои права в дипломатической плоскости крымские татары стакиваются с трудностями на фоне последствий российско-украинского конфликта.

Часть крымских татар была вынуждена покинуть родные земли и переехать в Турцию и другие страны.