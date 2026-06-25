Каракас высоко ценит поддержку и готовность Турции быть рядом с венесуэльским народом в эти трудные времена - и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес

Делси Родригес поблагодарила президента Турции за солидарность на фоне разрушительных землетрясений Каракас высоко ценит поддержку и готовность Турции быть рядом с венесуэльским народом в эти трудные времена - и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес поблагодарила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который опубликовал послание с соболезнованиями и словами поддержки в связи с разрушительными землетрясениями в стране.

В своем заявлении в соцсетях Родригес процитировала обращение президента Эрдогана, размещенное в его аккаунте в соцсети американской компании X.

Поблагодарив президента Эрдогана и турецкий народ за проявленную солидарность с народом Венесуэлы, Родригес написала, что Каракас высоко ценит послание поддержки и готовность Турции быть рядом с венесуэльским народом в эти трудные времена. «Этот жест вновь продемонстрировал крепкие связи дружбы и взаимного уважения, которые определяют отношения между нашими народами», - написала она.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с двумя землетрясениями в Венесуэле, заявив о солидарности Турции с венесуэльским народом и правительством. Турецкий лидер пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и восстановления стране после стихийного бедствия.

- В Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5

Геологическая служба США (USGS) ранее сообщила, что в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения: магнитудой 7,5 - в 23 км к юго-востоку от города Юмаре в штате Яракуй, и магнитудой 7,2 - в 24 км к северо-востоку от города Сан-Фелипе в том же штате.

По данным службы, очаг землетрясения в районе Юмаре находился на глубине 10 км, а в районе Сан-Фелипе - на глубине 21,9 км.

После землетрясений и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении чрезвычайного положения. По ее словам, в результате стихийного бедствия погибли 164 человека, еще 971 человек получил ранения.