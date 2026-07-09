Цель визита заключается в «завершении переговоров с целью закрепления перемирия и достижения согласия по вопросу перехода ко второму этапу соглашения»

Делегация ХАМАС прибыла в Каир для участия в переговорах о перемирии Цель визита заключается в «завершении переговоров с целью закрепления перемирия и достижения согласия по вопросу перехода ко второму этапу соглашения»

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что делегация во главе с представителем движения в секторе Газа Халилом аль-Хайе прибыла в Каир, столицу Египта, с целью завершения переговоров, проводимых для обеспечения постоянного перемирия в секторе Газа и перехода ко второму этапу достигнутого соглашения.

Пресс-секретарь главы Политического бюро ХАМАС Тахир ан-Нуну в своем письменном заявлении отметил, что делегация во главе с Халилом эль-Хайе находится в Каире для встречи с посредниками.

Ан-Нуну сообщил, что цель визита заключается в «завершении переговоров с целью закрепления перемирия и достижения согласия по вопросу перехода ко второму этапу соглашения».

Обратив внимание в своём заявлении на важность гуманитарной помощи, Нуну отметил:

«ХАМАС подчеркивает необходимость увеличения объёмов гуманитарной помощи, направляемой в сектор Газа, завершения реализации первого этапа соглашения и ускорения процесса вступления в должность Национального комитета по управлению Газой, о создании которого была достигнута договоренность».

Отметив, что данный шаг последовал за отставкой действующего управляющего комитета Газы, произошедшей два дня назад, Нуну заявил, что все подготовительные работы на национальном и правительственном уровнях в секторе Газа завершены и они готовы содействовать процессу передачи полномочий.

По его словам, переговорная делегация ХАМАС вернулась в Каир менее чем через два дня после многодневных переговоров, прошедших на прошлой неделе, это свидетельствует об активизации переговорного процесса в рамках текущего раунда.

Данная дипломатическая активность продолжается одновременно с консультациями по вопросам реализации соглашения, проводимыми под эгидой Каира, последние из которых состоялись 30 июня 2026 года.

6 июля Правительственное медиа-агентство в Газе сообщило, что в рамках передачи власти в секторе Газа «Национальному комитету по управлению Газой» председатель Правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям подал в отставку, а сам комитет был распущен.

Административные и юридические приготовления к передаче управления в секторе Газа «Национальному комитету по управлению Газой» завершены. В связи с этим председатель Правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям и исполняющий обязанности председателя правительства Мухаммед Абдулхалик Ферра подал в отставку, а Комитет по чрезвычайным ситуациям был распущен.

Национальный комитет администрации Газы

«Национальный комитет администрации Газы (временное правительство, состоящее из технократов)» был создан в соответствии с резолюцией № 2803 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 17 ноября 2025 года и 20-пунктным планом президента США Дональда Трампа. Комитет провел свое первое заседание 15 января 2026 года в Каире, столице Египта.

На заседании в Каире Национальный комитет по управлению Газой объявил об официальном начале своего мандата, предусматривающего принятие на себя ответственности за гражданское управление и внутреннюю безопасность в секторе Газа.

Задача комитета заключается в обеспечении стабильности в Газе, контроле за процессом восстановления и работами по реконструкции до тех пор, пока Палестинская администрация с центром в Рамаллахе не завершит свою программу реформ.

Однако из-за продолжающихся атак и нарушений со стороны Израиля, несмотря на перемирие, Национальному комитету по управлению Газой не удалось приступить к выполнению своих обязанностей в регионе.

Несмотря на перемирие, вступившее в силу 10 октября 2025 года, израильская армия практически ежедневно под различными предлогами и оправданиями наносит удары по сектору Газа, в результате чего страдают мирные жители.