В состав делегации ХАМАС во главе с Хайе входят ответственный ХАМАС за Западный берег Захир Джеббарин, а также члены Политического бюро ХАМАС Хуссам Бедран и Гази Хамед

Делегация ХАМАС прибыла в Каир для участия в переговорах о перемирии в секторе Газа В состав делегации ХАМАС во главе с Хайе входят ответственный ХАМАС за Западный берег Захир Джеббарин, а также члены Политического бюро ХАМАС Хуссам Бедран и Гази Хамед

Делегация ХАМАС в рамках очередного раунда переговоров по вопросу о перемирии в секторе Газа, который начнется 6 июня, находится в столице Египта Каире.

В письменном заявлении ХАМАС отмечается, что делегация движения во главе с Халилем аль-Хайе прибыла в Египет.

В рамках нового раунда переговоров, который начнется завтра в Каире и продлится несколько дней, делегация ХАМАС обсудит с египетскими официальными лицами и другими посредниками вопросы реализации первого этапа перемирия.

В ходе встреч в Каире делегация ХАМАС поднимет вопрос о прекращении нарушений перемирия со стороны Израиля в секторе Газа, а также обсудит создание соответствующих механизмов, которые обеспечат переход ко второму этапу перемирия.

Делегация встретится в Каире с представителями других палестинских группировок, при этом переговоры между палестинскими группировками будут сосредоточены на вопросах «национального единства».

В состав делегации ХАМАС во главе с Хайе входят ответственный ХАМАС за Западный берег Захир Джеббарин, а также члены Политического бюро ХАМАС Хуссам Бедран и Гази Хамед.

С момента вступления в силу перемирия в секторе Газа 10 октября 2025 года в результате нападений, организованных Израилем, погибли 947 палестинцев, 2 935 человек получили ранения.

Общее число погибших в результате атак, нанесенных Израилем по сектору Газа с октября 2023 года, составило 72 956 человек, а число раненых — 173 043.