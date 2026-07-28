Переговорная группа планирует провести встречи с египетскими официальными лицами, а также с посредниками из Катара и Турции и представителями палестинских группировок

Делегация ХАМАС направляется в Каир для обсуждения второго этапа соглашения о прекращении огня Переговорная группа планирует провести встречи с египетскими официальными лицами, а также с посредниками из Катара и Турции и представителями палестинских группировок

Делегация палестинского движения ХАМАС 28 июля отправится в Каир, столицу Египта, для продолжения переговоров по реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении палестинского движения.

«Переговорная группа ХАМАС сегодня направится в Каир, столицу Египта, для продолжения переговоров по реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переговорная группа планирует провести встречи с египетскими официальными лицами, а также с посредниками из Катара и Турции и представителями палестинских группировок.

Сообщается, что целью переговоров является достижение устойчивого прекращения огня, обеспечение выполнения всех обязательств, ранее согласованных в Шарм-эш-Шейхе, рассмотрение гуманитарной ситуации в секторе Газа в качестве одного из ключевых вопросов, а также переход ко второму этапу плана президента США Дональда Трампа.

9 октября 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что на проходивших в Египте переговорах Израиль и ХАМАС одобрили первый этап плана прекращения огня в Газе. Прекращение огня вступило в силу на следующий день после одобрения израильского правительства.

Однако израильская армия продолжает наносить удары по палестинцам в секторе Газа под различными предлогами, несмотря на достигнутое соглашение.

Специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, в свою очередь, 14 января объявил о начале реализации второго этапа плана по Газе, состоящего из 20 пунктов.

Ранее также сообщалось о создании Национального комитета по управлению Газой, состоящего из палестинских технократов, который возглавил Али Шаас.

При этом Израиль до сих пор не разрешил членам Национального комитета по управлению Газой въехать в сектор Газа.