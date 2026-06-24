Делегация Нидерландов впервые посетила Сирию после падения режима Башара Асада

Ömer Koparan, Muhammed Karabacak, Marina Mussa
24 Июня 2026•Обновить: 24 Июня 2026
Делегация Нидерландов во главе с министром иностранных дел Томом Берендсеном посетила Дамаск.
Поездка стала первым официальным визитом представителей королевства в Сирию с момента падения режима Башара Асада
Берендсен провел встречу с министром иностранных дел Сирии Асадом Хасаном Шейбани во дворце Тишрин в Дамаске.
По данным сирийского государственного информагентства SANA, в ходе переговоров Шейбани и Берендсен обсудили пути укрепления отношений между двумя странами.