Двоих активистов Глобальной флотилии «Сумуд» доставили в Израиль

Двоих активистов Глобальной флотилии «Сумуд», задержанных в ходе атаки вблизи греческих территориальных вод примерно в 600 морских милях от сектора Газа, доставили в Израиль.

Как сообщили в МИД Израиля, активисты связаны с Народной конференцией палестинцев за рубежом, которая, по утверждению Тель-Авива, имеет связи с ХАМАС.

Согласно сообщению, активисты Сейф Абу Кишк и Тьяго Авила, участники Глобальной флотилии «Сумуд», были доставлены в Израиль, где их посетят представители консульских учреждений соответствующих стран.

Ранее израильский МИД сообщал, что активисты будут допрошены после доставки в страну.

«Глобальная флотилия Сумуд»

Весенняя миссия Глобальной флотилии «Сумуд - 2026», направленная на прорыв блокады сектора Газа и доставку гуманитарной помощи, вышла в Средиземное море 12 апреля из испанской Барселоны.

После присоединения участников на итальянском острове Сицилия флотилия вновь отправилась в путь 26 апреля с участием 345 человек из 39 стран, включая граждан Турции.

В ночь на 29 апреля израильская армия провела незаконное вмешательство в международных водах у острова Крит, атаковав суда с активистами.

В ходе атаки, произошедшей в нескольких милях от греческих территориальных вод, были задержаны 177 активистов, которые подверглись жестокому обращению.

Израильские силы вывели из строя часть судов, за исключением тех, которые вернулись в греческие воды, сделав дальнейшее плавание невозможным.

В результате израильских действий ранения получил 31 человек. Основную группу активистов, за исключением двух руководителей флотилии, 1 мая высадили на острове Крит.

Часть активистов, включая граждан Турции, уже вернулась в свои страны, тогда как десятки судов флотилии «Сумуд» продолжают ожидать в греческих водах возможности продолжения миссии.