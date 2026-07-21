Двое медиков пострадали при подрыве машины скорой помощи на мине на юге Ливана

Naim Berjawi, Ekrem Biçeroğlu, Elmira Ekberova
21 Июля 2026•Обновить: 21 Июля 2026
Двое сотрудников скорой помощи получили ранения в результате подрыва машины скорой помощи на мине в населенном пункте Восточный Завтар провинции Набатия на юге Ливана.
Об этом говорится в заявлении Ливанского Красного Креста.
Согласно сообщению, во время поисковой операции по обнаружению пропавшего человека автомобиль скорой помощи наехал на противопехотную мину, в результате чего произошел взрыв.
В результате инцидента пострадали двое медицинских работников, а автомобиль скорой помощи получил серьезные повреждения.
В Ливанском Красном Кресте отметили, что машина была направлена в район только после завершения необходимой координации с соответствующими ведомствами для обеспечения безопасного доступа к месту проведения операции.
После того как в районе были обнаружены мины и неразорвавшиеся боеприпасы, инженерные подразделения ливанской армии совместно с профильными службами продолжают работы по обеспечению безопасности территории, оказанию помощи пострадавшим медикам и их эвакуации.
Ранее ливанская армия сообщила о проведении поисково-разведывательных мероприятий в населенном пункте Западный Завтар провинции Набатия, где подразделения были развернуты в рамках пилотного проекта.
Армия также объявила о начале развертывания своих подразделений в Западном Завтаре, расположенном к северу от реки Литани, после вывода израильских войск из этого района в рамках пилотного этапа реализации соглашения.
Накануне Государственный департамент США сообщил о начале пилотных операций в населенных пунктах Фурун, Западный Завтар и Сирайфа под эгидой Военной координационной группы Ливана в соответствии с рамочным соглашением между Ливаном, США и Израилем.
Как ранее сообщил агентству Anadolu высокопоставленный ливанский источник, на шестом раунде прямых переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшемся 14–15 июля в Риме, стороны достигли договоренности о реализации пилотных зон в рамках «рамочного соглашения», предусматривающего начало поэтапного вывода израильских войск с оккупированных территорий.