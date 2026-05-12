Двое военнослужащих ВС Азербайджана подорвались на мине в Кяльбаджаре

Elmira Ekberova
12 Май 2026•Обновить: 12 Май 2026
Двое военнослужащих азербайджанской армии при выполнении служебных обязанностей подорвались на мине на территории Кяльбаджарского района.
Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, получившие ранения военнослужащие были эвакуированы в ближайшее медицинское учреждение.
Отмечается, что пострадавшим незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Состояние военнослужащих оценивается как стабильное, в настоящее время их лечение продолжается в военно-медицинском учреждении.
По факту инцидента проводится расследование.