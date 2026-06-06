Палестинский народ не подчинится планам Израиля, не покинет свою землю и продолжит защищать свои национальные и исторические права, - заявили в ФАТХ в 59-ю годовщину «Наксы»

Движение ФАТХ подтвердило приверженность цели создания независимого палестинского государства Палестинский народ не подчинится планам Израиля, не покинет свою землю и продолжит защищать свои национальные и исторические права, - заявили в ФАТХ в 59-ю годовщину «Наксы»

Палестинское движение ФАТХ в 59-ю годовщину «Наксы», событий 1967 года, когда после арабо-израильской войны Израиль оккупировал оставшиеся палестинские территории, заявило о своей приверженности цели создания независимого и полностью суверенного палестинского государства. Об этом говорится в сообщении движения.

Палестинский народ не подчинится планам Израиля, не покинет свою землю и продолжит защищать свои национальные и исторические права, - подчеркнули в ФАТХ.

В движении отметили, что палестинцы имеют неотъемлемое право на создание полностью суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, придерживаясь своих национальных принципов.

Нынешняя годовщина проходит на фоне событий в секторе Газа, а также на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, указали в ФАТХ, обвинив Израиль в проведении политики голода и препятствовании доставке гуманитарной помощи.

В движении подчеркнули, что палестинский народ будет продолжать борьбу до тех пор, пока не добьется своих законных прав и не создаст независимое государство.

59 лет со дня оккупации палестинских территорий в результате Шестидневной войны

В 59-ю годовщину Шестидневной войны 1967 года, которую палестинцы называют «Накса» («День потери земель»), Израиль продолжает оккупацию арабских территорий, включая сектор Газа.

По итогам войны, начатой Израилем 5 июня 1967 года, он оккупировал Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, сектор Газа, Синайский полуостров и Голанские высоты.

Израиль продолжает удерживать под оккупацией Восточный Иерусалим, Западный берег Иордана и Голанские высоты, игнорируя нормы международного права и резолюции Совета Безопасности ООН.

Согласно официальным палестинским данным, в результате событий «Наксы» около 300 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть Западный берег реки Иордан и сектор Газа, причем подавляющее большинство переселилось в Иорданию.