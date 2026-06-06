Движение ФАТХ подтвердило приверженность цели создания независимого палестинского государства

Hosni Nedim, Ekrem Biçeroğlu, Olga Keskin
06 Июня 2026•Обновить: 06 Июня 2026
Палестинское движение ФАТХ в 59-ю годовщину «Наксы», событий 1967 года, когда после арабо-израильской войны Израиль оккупировал оставшиеся палестинские территории, заявило о своей приверженности цели создания независимого и полностью суверенного палестинского государства. Об этом говорится в сообщении движения.
Палестинский народ не подчинится планам Израиля, не покинет свою землю и продолжит защищать свои национальные и исторические права, - подчеркнули в ФАТХ.
В движении отметили, что палестинцы имеют неотъемлемое право на создание полностью суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, придерживаясь своих национальных принципов.
Нынешняя годовщина проходит на фоне событий в секторе Газа, а также на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, указали в ФАТХ, обвинив Израиль в проведении политики голода и препятствовании доставке гуманитарной помощи.
В движении подчеркнули, что палестинский народ будет продолжать борьбу до тех пор, пока не добьется своих законных прав и не создаст независимое государство.
59 лет со дня оккупации палестинских территорий в результате Шестидневной войны
В 59-ю годовщину Шестидневной войны 1967 года, которую палестинцы называют «Накса» («День потери земель»), Израиль продолжает оккупацию арабских территорий, включая сектор Газа.
По итогам войны, начатой Израилем 5 июня 1967 года, он оккупировал Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, сектор Газа, Синайский полуостров и Голанские высоты.
Израиль продолжает удерживать под оккупацией Восточный Иерусалим, Западный берег Иордана и Голанские высоты, игнорируя нормы международного права и резолюции Совета Безопасности ООН.
Согласно официальным палестинским данным, в результате событий «Наксы» около 300 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть Западный берег реки Иордан и сектор Газа, причем подавляющее большинство переселилось в Иорданию.