После соглашения между США и Ираном в движении судов через Ормузский пролив зафиксирован заметный рост, однако число проходов по-прежнему остается на 70 % ниже довоенного уровня

Движение торговых судов в Ормузском проливе за неделю выросло более чем на 50 % После соглашения между США и Ираном в движении судов через Ормузский пролив зафиксирован заметный рост, однако число проходов по-прежнему остается на 70 % ниже довоенного уровня

На фоне продолжающихся переговоров после достижения договоренности между США и Ираном движение торговых судов в Ормузском проливе за последнюю неделю выросло более чем на 50 % по сравнению с предыдущей неделей.

Переговоры после меморандума о взаимопонимании, достигнутого между США и Ираном 14 июня и вступившего в силу 18 июня после подписания сторонами, сохраняют хрупкий характер. Указанная договоренность также включает условие открытия Ормузского пролива для движения торговых судов.

До войны через Ормузский пролив ежедневно в среднем проходили 130 торговых судов. Однако после 28 февраля движение почти остановилось. После соглашения между США и Ираном в проливе был зафиксирован заметный рост активности. Тем не менее число проходов по-прежнему остается на 70 % ниже довоенного уровня.

Представители отрасли продолжают осторожно относиться к проходам через Ормузский пролив из-за сохраняющейся неопределенности и хрупкости переговоров между США и Ираном.

Согласно данным аналитической компании Kpler, обобщенным корреспондентом АА, в период с 15 по 21 июня через Ормузский пролив прошли 223 торговых судна. Таким образом, в указанную неделю ежедневно в среднем фиксировались 32 прохода торговых судов. Минимальный показатель за неделю был отмечен 15 июня - 18 судов, максимальный - 20 июня, когда через пролив прошли 50 судов.

В период с 22 по 28 июня через Ормузский пролив прошли 343 торговых судна. За последнюю неделю среднесуточное число проходов составило 49. Минимальный дневной показатель был зафиксирован 28 июня - 24 торговых судна, максимальный - 24 июня, когда через пролив прошли 76 судов.

24 июня стало днем с самым интенсивным движением через Ормузский пролив после начала войны США/Израиля против Ирана 28 февраля.

Таким образом, за последнюю неделю движение судов в проливе выросло примерно на 54 % по сравнению с предыдущей неделей. Данные также показывают, что накануне через пролив прошли 40 судов, перевозивших не менее 6 миллионов баррелей сырой нефти.

Среди торговых судов, проходящих через Ормузский пролив, преобладают танкеры с сырой нефтью и нефтепродуктами из Ирана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака и Кувейта.

Большая часть судов, следующих через Ормузский пролив, продолжает использовать так называемый «иранский маршрут», проходящий в территориальных водах Ирана. При этом значительную долю проходов составляют суда «теневого флота» и суда, находящиеся под санкциями.