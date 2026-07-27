Два человека погибли при стрельбе на гастрономическом фестивале в Сиэтле Вооруженное нападение произошло на фестивале Bite of Seattle возле башни Space Needle

Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате стрельбы на гастрономическом фестивале Bite of Seattle в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон).

Как сообщила представитель пожарного департамента Сиэтла Грейс Нуньес, вооруженное нападение произошло около 18:00 по местному времени на территории фестиваля, проходившего рядом со смотровой башней Space Needle.

По ее словам, два человека скончались на месте происшествия. Пятеро пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии, были доставлены в медицинский центр Harborview.

Представитель больницы Сьюзан Грегг сообщила, что у пострадавших диагностированы огнестрельные ранения рук, живота и ног, им оказывается необходимая медицинская помощь.

- На месте происшествия усилены меры безопасности

После получения сообщения о стрельбе к месту происшествия были направлены многочисленные подразделения полиции и экстренных служб, территория проведения фестиваля была эвакуирована.

Информация о задержании подозреваемого пока не поступала.

Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон заявил, что для оказания помощи местной полиции в район происшествия направлены подразделения специального назначения дорожного патруля штата.

«Мои молитвы — с семьями погибших и со всеми, кто сейчас работает над обеспечением безопасности людей», — отметил Фергюсон.

Традиционный гастрономический фестиваль Bite of Seattle, впервые проведенный в 1982 году, проходит в течение трех дней и ежегодно собирает около 350 тысяч посетителей.