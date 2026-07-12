Палестинская сторона заявила, что атака была совершена несмотря на действующее соглашение о прекращении огня

Два палестинца погибли при ударе израильского беспилотника по Газе Палестинская сторона заявила, что атака была совершена несмотря на действующее соглашение о прекращении огня

По меньшей мере два палестинца погибли, еще несколько получили ранения в результате удара израильского беспилотника по городу Газа, нанесенного, по данным палестинской стороны, несмотря на действующий режим прекращения огня.

Как сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца, израильский беспилотный летательный аппарат нанес удар по району Сабра в городе Газа.

По предварительным данным, в результате атаки погибли два человека. Пострадавшие были доставлены в больницы бригадами скорой помощи.

Местные источники сообщили, что израильские военные также выпустили три ракеты по ремонтно-токарной мастерской на улице Ас-Сынаа (Промышленной) в городе Газа. После удара к месту происшествия были направлены машины скорой помощи и подразделения гражданской обороны.

Ранее в тот же день в результате ударов израильской армии по различным районам сектора Газа погиб девятилетний ребенок. Кроме того, скончались двое палестинцев, получивших ранения в ходе предыдущих атак.

По данным палестинской стороны, несмотря на вступившее в силу 10 октября соглашение о прекращении огня, израильская армия продолжает наносить удары по сектору Газа, проводить точечные операции, расширять военное присутствие и сохранять ограничения на ввоз гуманитарной помощи.