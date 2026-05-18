Два военных самолета столкнулись в воздухе и рухнули на авиашоу в США

Emirhan Demir, Ulviyya Amoyeva
18 Май 2026•Обновить: 18 Май 2026
В штате Айдахо в США два военных самолета столкнулись в воздухе и упали во время показательного полета.
Представители властей сообщили, что инцидент произошел во время авиашоу в небе над авиабазой «Маунтин-Хоум».
Отмечается, что в связи с происшествием, детали которого не разглашаются, база временно закрыта, начато расследование.
Организаторы шоу заявили, что в воздухе столкнулись два истребителя, принадлежащих Военно-морским силам США.
Сообщается, что все четыре члена экипажа находившихся в самолетах благополучно катапультировались, использовав спасательные кресла.
На кадрах, попавших в социальные сети, видно, как один из истребителей врезается в другой в воздухе, после столкновения раскрываются четыре парашюта, а самолеты стремительно падают на землю.