Два военных самолета столкнулись в воздухе и рухнули на авиашоу в США Все четыре члена экипажа, находившихся в самолетах, благополучно катапультировались

В штате Айдахо в США два военных самолета столкнулись в воздухе и упали во время показательного полета.

Представители властей сообщили, что инцидент произошел во время авиашоу в небе над авиабазой «Маунтин-Хоум».

Отмечается, что в связи с происшествием, детали которого не разглашаются, база временно закрыта, начато расследование.

Организаторы шоу заявили, что в воздухе столкнулись два истребителя, принадлежащих Военно-морским силам США.

Сообщается, что все четыре члена экипажа находившихся в самолетах благополучно катапультировались, использовав спасательные кресла.

На кадрах, попавших в социальные сети, видно, как один из истребителей врезается в другой в воздухе, после столкновения раскрываются четыре парашюта, а самолеты стремительно падают на землю.

