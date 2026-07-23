Генсек ООН заявил, что регион стремительно втягивается в расширяющийся круг конфликтов, а международное право все чаще игнорируется

Гутерриш предупредил, что ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля Генсек ООН заявил, что регион стремительно втягивается в расширяющийся круг конфликтов, а международное право все чаще игнорируется

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля и приближается к «немыслимой точке», поскольку регион все глубже втягивается в расширяющийся круг конфликтов.

Выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по теме «Укрепление механизмов мирного разрешения споров» в рамках повестки «Поддержание международного мира и безопасности», Гутерриш отметил, что сегодня конфликты становятся более многочисленными, сложными, продолжительными и масштабными.

«Мы наблюдаем вызывающее серьезную тревогу пренебрежение международным правом. Безнаказанность распространяется. Нарушения остаются без ответа», — заявил он.

По словам генсека ООН, наиболее наглядно это проявляется на Ближнем Востоке.

«Ситуация выходит из-под контроля. Она движется к немыслимой точке. Регион все глубже втягивается в расширяющийся круг конфликтов», — подчеркнул Гутерриш.

Он отметил, что кризисы подпитывают друг друга, а по мере развития этой динамики политические цели все больше размываются на фоне продолжающихся вооруженных столкновений.

Гутерриш также подчеркнул необходимость полного восстановления прав и свобод международного судоходства в районе Ормузского пролива и пролива Баб-эль-Мандеб, вновь заявив, что дипломатия является единственным способом урегулирования ситуации.

«Несмотря на так называемое прекращение огня, жители Газы ежедневно платят высокую цену»

Говоря о положении в секторе Газа, генеральный секретарь ООН заявил, что, несмотря на так называемый режим прекращения огня, мирные жители продолжают ежедневно нести тяжелые потери.

«В Газе, несмотря на так называемое прекращение огня, гражданское население продолжает ежедневно платить высокую цену. Люди погибают в своих домах, в своих общинах и во время выполнения обычных повседневных дел», — сказал он.

По словам Гутерриша, Израиль усиливает контроль над сектором Газа, тогда как условия жизни продолжают ухудшаться из-за распространения заболеваний, а гуманитарные операции в значительной степени блокируются.

Комментируя ситуацию на оккупированном Западном берегу реки Иордан, глава ООН предупредил о продолжающемся процессе фактической аннексии.

«Мы видим расширение поселений, масштабные военные операции Израиля и массовые перемещения населения на Западном берегу», — отметил он.

Гутерриш также обратил внимание на продолжающиеся конфликты в Украине, регионе Сахель, Судане и других частях мира, подчеркнув, что они причиняют огромные страдания, разрушают источники средств к существованию и приводят к масштабному перемещению населения с тяжелыми гуманитарными последствиями.

В завершение он заявил, что дипломатия способна остановить эти конфликты, и призвал укрепить посреднические усилия Секретариата ООН, а также обеспечить более ранние и решительные действия Совета Безопасности для снижения напряженности и предотвращения дальнейшей эскалации конфликтов.