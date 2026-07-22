Действующий президент заявил о предполагаемых нарушениях при подсчете голосов и обратился в суд с требованием аннулировать результаты выборов

Густаво Петро потребовал отменить итоги президентских выборов в Колумбии Действующий президент заявил о предполагаемых нарушениях при подсчете голосов и обратился в суд с требованием аннулировать результаты выборов

Президент Колумбии Густаво Петро обратился в суд с требованием аннулировать итоги президентских выборов, состоявшихся 21 июня, заявив о нарушениях в ходе голосования, победу на котором одержал кандидат правых сил Абелардо де ла Эсприэлья.

В публикации в социальной сети X Петро, не называя победителя выборов по имени, подверг его критике.

Президент также опубликовал текст судебного обращения с требованием отменить результаты выборов.

«Здесь опубликовано заявление с требованием признать недействительными результаты президентских выборов 2026 года. Содержащиеся в документе юридические и технические формулировки будут разъяснены общественности с помощью видеоматериалов, подготовленных в доступной форме. Заявление подано группой, насчитывающей около 70 тысяч человек, которые называют себя "цифровыми свидетелями". В документе утверждается, что следы, обнаруженные в метаданных документов, загруженных в интернет программным обеспечением для подсчета голосов, свидетельствуют об алгоритмической манипуляции голосами колумбийских избирателей», — написал Петро.

Эсприэлья вступит в должность 7 августа

Национальный избирательный совет Колумбии (CNE) официально объявил Абелардо де ла Эсприэлью избранным президентом страны. Он должен вступить в должность 7 августа, сменив на этом посту Густаво Петро.

47-летний Эсприэлья — адвокат и миллионер, которого считают политиком, близким к президенту США Дональду Трампу.

Во втором туре президентских выборов кандидат от правого Движения защитников Отечества Абелардо де ла Эсприэлья получил 49,66% голосов, тогда как кандидат от правящего левого альянса «Исторический пакт» Иван Сепеда набрал 48,70%.

После победы Эсприэльи с минимальным преимуществом Петро потребовал провести проверку результатов голосования.

Ранее избранный президент заявлял о намерении укрепить отношения Колумбии с Израилем «как никогда прежде».