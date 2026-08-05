В Европе число погибших в этом году из-за жары приблизилось к 20 тысячам

Гуманитарные и экономические последствия экстремальной жары становятся все тяжелее В Европе число погибших в этом году из-за жары приблизилось к 20 тысячам

Вызванное деятельностью человека изменение климата приводит к росту температур во многих регионах мира. Это становится причиной увеличения числа человеческих жертв и экономических потерь в таких сферах, как сельское хозяйство, транспорт, электроэнергетика и рынок труда.

В условиях, когда глобальная температура уже более чем на 1,3 градуса превышает средний показатель доиндустриального периода, волны жары становятся более частыми, интенсивными и продолжительными. В этом году особенно в Европе они начались раньше, чем ожидалось.

Экстремальная жара этим летом стала причиной гибели почти 20 тысяч человек в Европе - на континенте, который нагревается быстрее всех в мире. В Германии из-за высоких температур в этом году умерли более 9 800 человек, причем особенно сильно жара сказалась на людях в возрасте 75 лет и старше.

Франция сообщила, что июньская волна жары привела к гибели 5 700 человек. В Великобритании, где в этом году произошло четыре отдельных периода аномальной жары, число умерших по этой причине оценивается в 2 877 человек.

В США, где в июле предупреждения об экстремальной жаре распространялись более чем на 40 млн человек, было зарегистрировано 25 связанных с жарой смертей. Первое полугодие этого года в стране стало вторым самым жарким за всю историю наблюдений.

В Южной Корее с середины мая проблемы со здоровьем из-за высокой температуры возникли у 2 025 человек, 19 человек погибли. В Японии во время волны жары 20–26 июля были госпитализированы 18 600 человек, 45 из них умерли. В некоторых районах страны температура достигала 40 градусов.

В крупнейшем токийском зоопарке Тама три льва погибли от теплового удара.

Изменение климата создает благоприятные условия для лесных пожаров

На фоне усиления глобального потепления в последние годы летние месяцы становятся особенно опасным периодом с точки зрения лесных пожаров.

Согласно данным Университета Мэриленда, в 2001–2022 годах на лесные пожары приходилось 27% утраченных лесных площадей, тогда как в 2023–2025 годах эта доля выросла до 43%. Сегодня лесные пожары приводят к потере вдвое больших лесных площадей, чем 20 лет назад.

Экстремальная жара, вызванная антропогенным изменением климата, создает благоприятные условия для возникновения и распространения лесных пожаров.

Согласно последнему анализу международной научной инициативы World Weather Attribution, изменение климата как минимум в два раза повысило вероятность экстремальных погодных условий, способствовавших разрушительным лесным пожарам во Франции, а в Испании - в 20 раз.

По данным Европейской информационной системы по лесным пожарам (EFFIS), площадь земель, уничтоженных огнем в странах Европейского союза в этом году, превысила 460 тыс.га. Среди наиболее пострадавших стран находятся Испания и Франция.

Лесные пожары, усиленные высокими температурами, фиксировались во многих странах, включая Турцию, Грецию, Марокко, Тунис, Нигерию и Канаду. Только в Канаде в этом году огнем было уничтожено около 6 миллионов гектаров территории. Этот показатель стал третьим крупнейшим по площади ущербом от лесных пожаров.

Помимо уничтожения лесных массивов, пожары также представляют серьезную угрозу для дикой природы.

Экономические потери из-за жары растут

На нынешнем этапе глобального потепления практически не осталось сфер повседневной жизни, которых не затрагивали бы экстремально высокие температуры. Жара усиливает засуху, приводит к снижению сельскохозяйственного производства и производительности труда, вызывает перебои в транспортной системе и увеличивает экономические потери.

По оценке британского аналитического центра ECIU, июньская волна жары могла привести к потерям урожая зерновых в Европе примерно на 2 млрд евро.

Около трех четвертей предполагаемого ущерба приходится на Францию и Венгрию. Из-за того, что экстремальная жара ударила по посевам пшеницы и кукурузы на ранней стадии развития, прогноз урожая зерновых во Франции был снижен на 4,1 млн тонн. Экономическая стоимость этих потерь оценивается примерно в 891 млн евро.

В Венгрии объем потерь зерновых составил 2,4 млн тонн, что соответствует примерно 444 млн евро.

ECIU предупреждает, что такие потери могут усилить зависимость Европы от импорта и привести к росту мировых цен на сырьевые товары позднее в этом году в зависимости от результатов урожая в Южном полушарии.

Июль стал самым засушливым месяцем в истории наблюдений в Великобритании

Согласно анализу Института исследований изменения климата и окружающей среды Грэнтема при Лондонской школе экономики и Евро-средиземноморского центра по изменению климата, июньская волна жары нанесла экономике Великобритании ущерб в размере около 1,5 млрд долларов.

Потери были связаны с нарушениями сна и проблемами со здоровьем из-за высокой температуры, сокращением продолжительности рабочего времени и снижением производительности труда.

Между тем Агентство по охране окружающей среды Великобритании объявило засуху на половине территории страны. Июль стал самым засушливым месяцем за всю историю наблюдений в Англии. Из-за засушливых условий были введены ограничения на полив садов.

Некоторые районы Великобритании, известной своим дождливым климатом и обширными зелеными территориями, потеряли привычную растительность и приобрели засушливый вид.

Во Франции экстремальная жара оказала давление на критически важную инфраструктуру. Из-за экологических рисков производство электроэнергии на трех ядерных реакторах было временно остановлено.

На Рейне, одном из важнейших торговых маршрутов Европы, зафиксирован рекордно низкий уровень воды. Ожидается, что в ближайшие недели он может снизиться еще сильнее на фоне дальнейшего ухудшения засушливых условий.