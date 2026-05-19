Губернатор штата Калифорния осудил нападение на Исламский центр в Сан-Диего Власти не потерпят «актов террора и запугивания», заявил Гэвин Ньюсом

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, комментируя вооруженное нападение на Исламский центр в Сан-Диего, заявил, что власти не потерпят «актов террора и запугивания».

Растет число официальных реакций на инцидент, сообщает телеканал CNN. Выступая перед журналистами, губернатор Ньюсом подчеркнул, что «потрясен» произошедшим. «Молящиеся не должны опасаться за свою жизнь», — заявил он.

Ньюсом также отметил, что ненависти нет места в Калифорнии. «Мы не потерпим актов террора или запугивания в отношении религиозных общин», — добавил глава штата.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, в свою очередь, охарактеризовал нападение как «антимусульманское» и призвал к единству. «Исламофобия подвергает опасности мусульман по всей стране. Мы должны прямо противостоять этой ситуации и объединиться против политики страха», — заявил Мамдани.

Мэр Сан-Диего Тодд Глория решительно осудил атаку и сообщил о мерах по усилению безопасности. «В Сан-Диего нет места ненависти и исламофобии», — подчеркнул Глория. Он также указал, что в отношении мест отправления культа будут приняты дополнительные меры безопасности.

Как ранее сообщалось, накануне в Исламском центре в Сан-Диего (штат Калифорния) неизвестные открыли огонь.

По данным властей, в результате нападения погибли три человека, включая одного охранника. Двое нападавших покончили с собой. Инцидент расследуется как преступление на почве ненависти.