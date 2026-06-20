Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил о перехвате двух беспилотников, летевших на столицу

Губернатор Тюменской области РФ сообщил об отражении атаки на НПЗ Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил о перехвате двух беспилотников, летевших на столицу

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил об отражении атаки на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

«Отражена атака БПЛА на Тюменский НПЗ. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации, завод не пострадал, сотрудники эвакуированы. Держу ситуацию на личном контроле», - написал глава региона в «Максе».

Между тем в оперштабе Белгородской области сообщили о ранении мирных жителей.

«В Ракитянском округе в поселке Ракитное FPV-дрон ударил по коммерческому объекту. Мужчине, получившему минно-взрывную травму, оказали медицинскую помощь в городской больнице №2 г. Белгорода», - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что еще один мужчина получил осколочное ранение плеча при детонации дрона на территории коммерческого объекта в поселке Пролетарский. Кроме того, сообщается, что мужчина пострадал в городе Шебекино при атаке БПЛА на автомобиль.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил о перехвате двух беспилотников, летевших на столицу.