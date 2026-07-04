По словам,главы региона, удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города

Губернатор Санкт-Петербурга сообщил о «масштабной атаке» БПЛА на город По словам,главы региона, удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города

Губернатор города Санкт – Петербург Александр Беглов сообщил о «масштабной атаке» беспилотников на город.

«Петербург подвергается масштабной атаке беспилотных средств противника военного назначения. Работают средства ПВО», - написал Беглов в Telegram-канале.

По словам , главы региона, удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. «Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет.Силами ПВО сбито 72 БПЛА, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет», - отметил он.

Губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко, в свою очередь, заявил, что над регионом было сбито несколько десятков БПЛА противника. «Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк», - написал он в «Максе».

«В ходе отражения атаки, над территорией нашего региона сбито 72 БПЛА противника. Информации о пострадавших и разрушениях по линии дежурной службы не поступало », - сказал глава региона.

Между тем в Минобороны РФ сообщили о перехвате 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над различными регионами страны.

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 3 июля до 7.00 мск 4 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - следует из публикации.