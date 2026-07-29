Между тем в Минобороны РФ сообщили о перехвате 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

Губернатор Ростовской области РФ сообщил о массированной воздушной атаке на регион Между тем в Минобороны РФ сообщили о перехвате 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

Губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь сообщил о массированной воздушной атаке на регион.

«Ростовская область сегодня ночью вновь подвергалась массированной воздушной атаке. Уничтожено около шести десятков БПЛА и ракеты в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и 4 районах области - Тарасовском, Каменском, Октябрьском (сельском), Матвеево-Курганском, Таганрогском заливе», - написал глава региона в «Максе».

По словам Слюсаря, в Таганроге пострадал еще один человек и медики оказывают ему необходимую помощь.

«Жители поврежденного в результате падения обломков БПЛА и ракет многоквартирного дома эвакуированы и находятся в пункте временного размещения. Людям оказана необходимая помощь. В результате падения обломков БПЛА еще в одном районе Таганрога повреждены частные дома. Возгорания нет. Пострадавших нет.Также обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и морского порта. Возгораний не было. Пострадавших нет», - говорится в сообщении губернатора региона.

Ранее Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина и пострадал мужчина.

Кроме того, сообщается, что в Таганроге проводят эвакуацию в районе Авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, чтобы обеспечить условия для работы саперов.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, в свою очередь, сообщил, что за минувшие сутки регион был атакован 91 раз.

По словам Шуваева, 4 мирных жителя погибли в результате атак, еще 46 пострадали.

«Произведены удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Противник совершил 4 обстрела с применением авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА», - говорится в сообщении в «Максе».

Между тем в Минобороны РФ сообщили о перехвате 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 28 июля до 8.00 мск 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей», - следует из публикации.