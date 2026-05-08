ГСЧС Украины: Площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения превысила 1100 га

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара.

По данным службы, из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространяется по территории, охватывая новые участки лесного массива. Площадь возгорания уже превышает 1100 гектаров.

"Ситуация осложняется сухой погодой, сильным ветром, а также минной опасностью на отдельных участках территории, что существенно ограничивает проведение работ по тушению. В частности, в части лесных кварталов работы временно не проводятся из-за угрозы взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении ГСЧС в Телеграме.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС, специальная техника и силы других служб.



"Спасатели работают в усиленном режиме, локализуют очаги возгорания и предпринимают меры по недопущению дальнейшего распространения огня. Работы по тушению продолжаются", - отмечается в нем.