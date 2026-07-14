Один из членов организации «Пионеры Башана» заявил, что что «регион Башан (Хауран) принадлежит еврейскому народу»

Группа израильтян, узурпировавших земли палестинцев, незаконно проникла на юг Сирии Один из членов организации «Пионеры Башана» заявил, что что «регион Башан (Хауран) принадлежит еврейскому народу»

Группа израильских поселенцев, незаконно проникшая на юг Сирии, признала, что ведет там постоянную деятельность, заявив о своем присутствии «день и ночь». При этом представители группы утверждают, что данные территории «принадлежат народу Израиля».

Как сообщает израильская государственная телерадиокомпания KAN, один из членов организации «Пионеры Башана», выступая с территории Сирии сослался на Тору, заявив, что «регион Башан (Хауран) принадлежит еврейскому народу».

Представитель группы, выступивший на условиях анонимности, также призвал израильскую армию продолжить оккупации указанного района. «Армия должна оставаться здесь, поскольку вокруг расположены военные базы. Мы тоже находимся здесь день и ночь, постоянно присутствуем на месте», — заявил он.

Организация, именующая себя «Пионерами Башана» по библейскому названию Голанских высот и южной части Сирии ранее уже неоднократно проникала на сирийскую территорию, выступая с требованиями узурпации земель и создания там незаконных еврейских поселений.

Сирийские власти пока не выступили с официальным комментарием по поводу этих заявлений. Вместе с тем официальный Дамаск ранее неоднократно требовал от Израиля прекратить нарушения суверенитета Сирии.

