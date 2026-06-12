Прибывшие к КПП «Алиджан» на турецко-армянской границе транспортные средства после прохождения необходимых проверок въехали на территорию Турции

Грузовики с гумпомощью из Армении для Ливана въехали на территорию Турции Прибывшие к КПП «Алиджан» на турецко-армянской границе транспортные средства после прохождения необходимых проверок въехали на территорию Турции

Четыре грузовика с гуманитарной помощью, направленные Арменией в Ливан, пересекли турецкую границу через КПП «Алиджан» в провинции Ыгдыр.

11 июня правительство Армении на заседании кабинета министров приняло решение направить гуманитарную помощь Ливану, подвергающемуся израильским атакам.

Для доставки помощи армянские власти одобрили временное открытие КПП «Маргара» на армяно-турецкой границе.

Поставки гуманитарной помощи запланированы на период с 12 по 22 июня. На первом этапе были подготовлены и отправлены четыре грузовика.

Прибывшие к КПП «Алиджан» на турецко-армянской границе транспортные средства после прохождения необходимых проверок въехали на территорию Турции.

В сопровождении полиции и жандармерии колонна проследовала через провинцию Ыгдыр и направилась в сторону Ливана.

Пограничные пункты «Маргара» и «Алиджан» уже открывались в прошлом году для доставки гуманитарной помощи из Армении в Сирию.