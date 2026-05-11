Грузия нацелена на углубление связей со Словакией Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили находится в Словакии с официальным визитом

Грузия намерена углублять двусторонние парламентские отношения со Словакие, а также укреплять сотрудничество в контексте европейской интеграции. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе официального визита в Словакию, передают грузинские СМИ.

Политик отметил, что в последнее время между двумя странами наблюдается активный обмен визитами на высоком уровне, напомнив, что недавно Словакию посетил и президент Грузии.

Папуашвили подчеркнул важность отношений с теми европейскими странами, которые, по его словам, проводят дружественную политику в отношении грузинского народа.

По его словам, что на фоне "пропаганды и агрессивной риторики" со стороны некоторых политически заинтересованных властей в Евросоюзе, «друзья Грузии» должны способствовать "»внесению здравого смысла» в обсуждения, касающиеся страны.

«Мы отмечаем, что власти Словакии демонстрируют достаточно правильное отношение к грузинскому народу и Грузии. В этой связи важно наладить диалог со словацким правительством и парламентом, чтобы они могли донести до своих коллег правильный, здравый смысл, необходимый Европейскому союзу и, конечно же, грузино-европейским отношениям», – резюмировал Папуашвили.