Живущий в Венесуэле Ибрагим Эсер рассказал, как после эвакуации своей семьи помогал извлекать людей из-под завалов и эвакуировал экипаж Turkish Airlines

Гражданин Турции спас 38 человек после разрушительных землетрясений в Венесуэле Живущий в Венесуэле Ибрагим Эсер рассказал, как после эвакуации своей семьи помогал извлекать людей из-под завалов и эвакуировал экипаж Turkish Airlines

Гражданин Турции Ибрагим Эсер, проявивший мужество во время двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле, рассказал, что сначала вывел свою семью в безопасное место, а затем бросился помогать соседям и спас из-под завалов 38 человек.

В беседе с "Анадолу" Эсер сообщил, что проживает в Венесуэле уже 22 года и является представителем Всемирного совета турецкого бизнеса (DTIK). По его словам, в момент землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших с интервалом в 39 секунд, он находился в своем офисе в городе Ла-Гуайра, который сильнее всего пострадал от стихийного бедствия.

"Во время землетрясения я сидел в офисе. Вдруг увидел, как на меня начали падать холодильник и шкафы. В тот момент я сразу подумал о жене и детях, которые были дома. Наш дом находился сразу за разрушенным зданием. Я немедленно выбежал и бросился к своей семье", — рассказал Эсер.

По его словам, по пути домой он видел, как из зданий падали мебель, бытовая техника и люди. После того как ему удалось вывести семью в безопасное место, он вернулся в зону бедствия.

"Когда я обернулся, увидел, что это здание и соседнее полностью разрушены. Повсюду раздавались крики людей. Раненые лежали на улице, а некоторые оставались под завалами. Я сразу начал вытаскивать их. В ту ночь мне удалось спасти из-под обломков 38 человек и перенести их в безопасное место", — сказал он.

Эсер также рассказал, что более часа пытался спасти мужчину по имени Сантьяго, голос которого слышал из-под завалов, однако из-за отсутствия необходимого оборудования для разрушения бетонных конструкций сделать это не удалось.

Кроме того, после землетрясения он эвакуировал в безопасное место экипаж Turkish Airlines, который остановился в гостинице рядом с зоной бедствия.

По словам Эсера, посол Турции в Каракасе Айдан Караманоглу пыталась связаться с ним, однако из-за перебоев в работе интернет-инфраструктуры он не смог ответить на звонки. Он также поблагодарил всех, кто в Турции беспокоился о его судьбе.

Эсер выразил признательность турецким спасателям, прибывшим в Венесуэлу для ликвидации последствий землетрясения.

"Хочу от себя лично поблагодарить AFAD, Вооруженные силы Турции, UMKE и Красный Полумесяц за то, что они находятся здесь и помогают Венесуэле. Последние три дня я работал вместе с ними. Одно дело видеть происходящее на фотографиях или по телевизору, и совсем другое — оказаться здесь. Только на месте можно по-настоящему осознать масштаб трагедии", — отметил он.

По его словам, разрушения в районе бедствия значительно серьезнее, чем это выглядит в репортажах, а поисково-спасательные работы продолжаются в районе Плайя-Гранде. Эсер также сообщил, что турецкие организации, в том числе TIKA, доставляют в Венесуэлу гуманитарную помощь и распределяют среди пострадавших продуктовые наборы.