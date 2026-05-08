Гражданин США попросил убежище в Испании, заявив о несогласии с политикой Трампа Заявитель сослался на политические разногласия с администрацией Трампа и позицию Мадрида по НАТО и операциям против Ирана

Гражданин США подал прошение о предоставлении убежища в Испании на фоне напряженности между Вашингтоном и Мадридом, связанной с требованиями США по увеличению оборонных расходов НАТО и использованием военных баз в операциях против Ирана.

Как сообщает испанское информационное агентство EFE, 34-летний гражданин США, проживающий на Майорке, обратился в отделение гражданской гвардии, заявив, что не согласен с политикой президента США Дональда Трампа и опасается за свою безопасность.

После оформления необходимых документов заявление было передано в Национальную полицию Испании как уполномоченный орган по таким вопросам.

В соответствии с законодательством, прошение о предоставлении убежища будет рассмотрено компетентными органами, а окончательное решение о том, имеет ли гражданин США право на статус беженца в Испании, примет Министерство внутренних дел.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее отклонил требование Дональда Трампа об увеличении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП.

Кроме того, правительство Испании отказалось предоставить США доступ к двум военным базам на юге страны для операций против Ирана.

В ответ Дональд Трамп пригрозил «полным прекращением торговых отношений» с Испанией из-за отказа Мадрида сотрудничать в военных операциях США на Ближнем Востоке.