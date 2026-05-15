Государственное телевидение Ирана: с прошлой ночи через Ормузский пролив прошло более 30 судов

Согласно сообщению иранского государственного телевидения, с прошлой ночи более 30 судов прошли через Ормузский пролив по маршруту, определенному Ираном, под координацией и наблюдением ВМС КСИР.

Согласно этой информации, в Ормузском проливе большое количество судов ожидает разрешения на проход. Корпус стражей исламской революции предупредил, что «ни одно судно не должно пытаться пройти без получения разрешения».

В сообщении полуофициального информационного агентства «Фарс», основанном на информации из информированного источника, говорится, что в результате переговоров между Тегераном и Пекином достигнута договоренность о прохождении китайских судов через Ормузский пролив.