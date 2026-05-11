Государственное телевидение Ирана: предложенный США план означает капитуляцию Иран требует от США выплаты военных репараций и признания суверенитета Тегерана над Ормузским проливом

Иран расценил план, предложенный Соединенными Штатами, как «предложение, означающее капитуляцию», сообщило иранское государственное телевидение.

«Тегеран отверг план США, который означает капитуляцию Ирана перед непомерными требованиями Трампа», - следует из распространенного гостелевидением заявления касательно проекта резолюции, выдвинутого американской стороной.

Как сообщается, в своем ответном предложении, направленном Вашингтону накануне, Иран выдвинул встречные условия. В их числе — выплата Соединенными Штатами военных репараций, а также признание суверенитета Тегерана над Ормузским проливом.

Кроме того, отмечается, что иранская сторона довела до сведения США необходимость отмены санкций и разблокировки замороженных иранских активов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ответ Ирана на предложенный американской стороной проект резолюции о прекращении атак в рамках американо-израильско-иранской войны является «неприемлемым».

