Государственное телевидение Ирана: предложенный США план означает капитуляцию

Ulviyya Amoyeva, Tolga Akbaba
11 Май 2026•Обновить: 11 Май 2026
Иран расценил план, предложенный Соединенными Штатами, как «предложение, означающее капитуляцию», сообщило иранское государственное телевидение.
«Тегеран отверг план США, который означает капитуляцию Ирана перед непомерными требованиями Трампа», - следует из распространенного гостелевидением заявления касательно проекта резолюции, выдвинутого американской стороной.
Как сообщается, в своем ответном предложении, направленном Вашингтону накануне, Иран выдвинул встречные условия. В их числе — выплата Соединенными Штатами военных репараций, а также признание суверенитета Тегерана над Ормузским проливом.
Кроме того, отмечается, что иранская сторона довела до сведения США необходимость отмены санкций и разблокировки замороженных иранских активов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ответ Ирана на предложенный американской стороной проект резолюции о прекращении атак в рамках американо-израильско-иранской войны является «неприемлемым».