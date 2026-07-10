Армии дано распоряжение «оставаться в режиме ожидания», чтобы нынешняя напряженность не перекинулась на Израиль

Государственное телевидение Израиля: Израиль прекратил атаки на Ливан по просьбе США Армии дано распоряжение «оставаться в режиме ожидания», чтобы нынешняя напряженность не перекинулась на Израиль

Израильская армия прекратила нанесение ударов по югу Ливана по просьбе США.

В сообщении израильского государственного телеканала KAN, ссылающегося на неназванного израильского представителя силовых структур, говорится, что приказ, отданный правительством Тель-Авива армии в соответствии с требованиями США, будет оставаться в силе до тех пор, пока не прояснится ситуация с напряженностью между Ираном и США и ходом переговоров с Ливаном.

В сообщении отмечается, что администрация Тель-Авива рассматривала возможный ответный удар по Израилю как возможность нанести удары по стратегическим целям в Иране, однако по просьбе Белого дома армии было дано распоряжение «оставаться в режиме ожидания», чтобы нынешняя напряженность не перекинулась на Израиль.

Вывод израильских войск из пилотных районов будет происходить одновременно с переговорами в Риме

Между тем агентство KAN сообщило, что, как ожидается, начиная со следующей недели израильская армия начнет вывод войск из пилотных районов на юге Ливана.

Одновременно с процессом вывода войск новый раунд переговоров между Ливаном и Израилем состоится в столице Италии — Риме.

На переговорах в Риме израильскую делегацию возглавит посол США Йехиэль Лейтер, а в ее состав войдет техническая группа, участвовавшая в предыдущих раундах переговоров.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что очередной раунд переговоров с Ливаном состоится на следующей неделе в столице Италии, Риме.

Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, в свою очередь, сообщил: «Проведение переговоров в Риме утверждено. Планируемая дата — 15–16 июля. Однако это в некоторой степени зависит от американцев, ливанцев и израильтян — они должны определиться. Мы выразили свою готовность».