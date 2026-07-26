Корабли пытались пройти через пролив вне установленного маршрута и после предупредительной стрельбы изменили курс

Гостелеканал Ирана: шесть судов остановлены предупредительным огнём при попытке пройти Ормузский пролив без разрешения Корабли пытались пройти через пролив вне установленного маршрута и после предупредительной стрельбы изменили курс

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) остановили шесть судов, которые пытались пройти через Ормузский пролив вне установленного маршрута без разрешения, открыв предупредительный огонь.

Как сообщает государственное телевидение Ирана, судам, предпринявшим попытку несанкционированного прохода через Ормузский пролив, не позволили продолжить движение.

По данным телеканала, за последние 24 часа Военно-морские силы КСИР открыли предупредительный огонь по шести судам, пытавшимся пройти через пролив без разрешения. После этого суда изменили свой курс.

Накануне КСИР сообщил об остановке четырех судов, которые, как утверждается, также пытались осуществить несанкционированный проход через Ормузский пролив.