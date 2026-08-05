Украинские власти также сообщили о более 50 пострадавших в результате массировнной атаки

Госслужба по ЧС: В результате ночных атак по Киевской области погибли 15 человек Украинские власти также сообщили о более 50 пострадавших в результате массировнной атаки

В результате ночной массированной атаки на Киевскую область Украины погибли 15 человек, более 50 пострадали , сообщают украинские власти.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайной ситуации, в результате ночной атаки в Киевской области погибли 14 человек, еще 27 получили ранения.



"В настоящее время подразделения ГСЧС работают на четырех локациях в Броварском районе, на двух — в Бучанском и на одной — в Фастовском районе", - говорится в сообщении ГСЧС в Телеграме.

Отмечается, что воздушная тревога в Киевской области продолжается. "Спасатели продолжают работать в условиях повышенной опасности, поскольку сохраняется риск повторных российских ударов": - отмечается в нем.





В ГСЧС также сообщили, что в украинской столице ликвидированы все пожары, возникшие в результате атаки.



"Киев: спасатели ликвидировали все пожары, вызванные российским ударом в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах города", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в результате атаки погиб 1 человек, еще 15 пострадали.

На местах работали 680 спасателей и 140 единиц техники ГСЧС.

