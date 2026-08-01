Госслужба по ЧС: в результате атаки на Киев погибли 9 человек Число пострадавших составляет 28, сообщили в ГСЧС

В результате атаки на Киев погибли 9 человек, еще 28 получили ранения, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Число пострадавших увеличилось до 28, еще 9 человек погибли в результате российского обстрела", – говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели и другие соответствующие службы продолжают работать на местах ударов.

"В результате атаки противника в столице погибли 9 человек. Еще 28 жителей Киева получили ранения, среди них — четверо детей. В больницах остаются 17 пострадавших. Остальным медики оказали помощь амбулаторно или на месте", - написал также мэр Киева Виталий Кличко в Телеграме.