Госсекретарь США 26 мая посетит Армению В повестку дня включены переговоры и подписание двусторонних документов - сообщило посольство США в Ереване

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник, 26 мая посетит Армению для проведения встреч, посвященных вопросам дипломатии и двусторонних отношений.

Об этом сообщило посольство США в Ереване.

Согласно этой информации, опубликованной 25 мая в социальной сети американской компании X, Рубио встретится с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, после чего, как ожидается, оба официальных лица выступят с заявлениями для прессы.

«В повестку дня также включено подписание двусторонних документов», — добавили в посольстве.