Госсекретарь США 26 мая посетит Армению

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı, Nariman Mehdiyev
25 Май 2026•Обновить: 25 Май 2026
Госсекретарь США Марко Рубио во вторник, 26 мая посетит Армению для проведения встреч, посвященных вопросам дипломатии и двусторонних отношений.
Об этом сообщило посольство США в Ереване.
Согласно этой информации, опубликованной 25 мая в социальной сети американской компании X, Рубио встретится с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, после чего, как ожидается, оба официальных лица выступят с заявлениями для прессы.
«В повестку дня также включено подписание двусторонних документов», — добавили в посольстве.