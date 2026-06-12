Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

Olga Keskin
12 Июня 2026•Обновить: 12 Июня 2026
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Поздравительное заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США в пятницу, 12 июня.
«От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю российский народ с Днем России», - говорится в поздравлении.
Рубио отметил, что «Соединенные Штаты по-прежнему привержены продвижению мирного решения российско-украинской войны».
«Мы сохраняем надежду на то, что прочный мир проложит путь к более процветающему будущему для российского народа и более конструктивным отношениям между нашими двумя странами», - сказал госсекретарь.
12 июня в РФ ежегодно отмечается государственный праздник - День России.