Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Поздравительное заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США в пятницу, 12 июня.

«От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю российский народ с Днем России», - говорится в поздравлении.

Рубио отметил, что «Соединенные Штаты по-прежнему привержены продвижению мирного решения российско-украинской войны».

«Мы сохраняем надежду на то, что прочный мир проложит путь к более процветающему будущему для российского народа и более конструктивным отношениям между нашими двумя странами», - сказал госсекретарь.

12 июня в РФ ежегодно отмечается государственный праздник - День России.