У США свой план и он не предусматривает ничего подобного - Марко Рубио

Госсекретарь США: план оккупации 70% Газы не принадлежит США У США свой план и он не предусматривает ничего подобного - Марко Рубио

План Израиля по оккупации 70% сектора Газа не является частью мирного плана президента Дональда Трампа, состоящего из 20 пунктов.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы членов Конгресса в подкомитете Палаты представителей, где обсуждался бюджетный запрос Трампа на 2027 финансовый год.

Когда член Палаты представителей от демократов Роза ДеЛауро задала вопрос о распоряжении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о «конфискации» 70% территории Газы, Рубио ответил, что «у США свой план и он не предусматривает ничего подобного». «Он (Нетаньяху) сделал такое заявление, но оно не является частью упомянутого плана»,- уточнил глава внешнеполитического ведомства США.

На критику ДеЛауро в адрес госсекретаря Рубио о том, что администрация Трампа не смогла продвинуть мирный план по Газе и забыла о кризисе в регионе, Рубио ответил, что эта тема не забыта, а причиной сложившейся ситуации является «отказ» ХАМАС сложить оружие.

«Пока ХАМАС не разоружится, никто не будет вкладывать деньги в Газу, потому что все знают, что вспыхнет новая война», - сказал Рубио, обосновывая тем самым невозможность перехода к процессу восстановления эксклава.

ДеЛауро также раскритиковала процесс «фактической аннексии» на оккупируемом Израилем Западном берегу, выразив обеспокоенность тем, что подобный курс не ведет к решению о двух государствах. В ответ Рубио заявил, что Трамп последовательно выступает против любых «односторонних изменений» статуса Западного берега.

Нетаньяху ранее заявил, что израильские силы уже контролируют около 60% территории и планируют увеличить этот показатель до 70%.

Ранее израильские силы объявили, что взяли под контроль 53% Газы после того, как в соответствии с первым этапом плана, поддерживаемого Трампом, отошли к зоне, которую называют «Желтой линией».