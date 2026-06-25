Госсекретарь США назвал «неприемлемым» взимание платы за проход через Ормузский пролив Марко Рубио считает, что введение пошлин за проход Ормузского пролива стало бы «опасным прецедентом»

Взимать плату с судов за прохождение Ормузского пролива неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на министерской встрече Совета сотрудничества стран Персидского залива и США в Бахрейне.

«Вы можете называть это "сбором", вы можете называть это "пошлиной", как бы вы ни хотели это называть, это семантические игры. Реальность такова, что ни одна страна на Земле не имеет права взимать плату за использование международных водных путей, и это никогда не будет приемлемым условием любой сделки», - сказал глава американской дипломатии.

Рубио отметил, что Ормузский пролив - это международные воды, и их свободное использование - «это основополагающий принцип современного мира, без которого мир погрузился бы в полный хаос».

Госсекретарь США считает, что введение пошлин за проход Ормузского пролива стало бы «опасным прецедентом», который бы распространился по всему миру.